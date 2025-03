Tirol: Jugendliche von Auto erfasst und verletzt

Eine 14-Jährige ist Montagfrüh in Aldrans (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Pkw erfasst und über die Motorhaube auf die Straße geschleudert worden.

Die 44-jährige Lenkerin konnte daraufhin trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Verletzte war bei der Erstversorgung bei Bewusstsein und wurde nach der Behandlung in einem Ärztehaus in das Krankenhaus Hall in Tirol gebracht.