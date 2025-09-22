Vorwürfe gegen SOS-Kinderdörfer: Irmgard Griss leitet Untersuchung

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach Missbrauchsvorwürfen gegen SOS-Kinderdörfer in Tirol und Kärnten wird wohl noch diese Woche eine Kommission unter dem Vorsitz von Ex-OGH-Präsidentin Irmgard Griss die Strukturen in der gesamten Organisation unter die Lupe nehmen. Das kündigten Aufsichtsrat Willibald Cernko sowie Geschäftsführerin Annemarie Schlack im APA-Gespräch an. Dabei räumten die beiden auch Fehler ein. "Eine interne Evaluierung reicht in dieser Situation nicht mehr aus", sagte Cernko am Montag.

Letztendlich habe man es "nicht geschafft, den Kindern jenes Zuhause und jene Sicherheit zu bieten, die wir versprochen haben", so Cernko. "Neuen Startpunkt setzen" Es reiche nicht aus, nur auf die beiden betroffenen Standorte zu blicken. "Wir haben die Botschaft ganz klar verstanden: Wir brauchen Unterstützung von kompetentester Seite", so Cernko. "Wir wollen wirklich einen neuen Startpunkt setzen, um die Organisation zukunftsfit zu machen." Aufbauend auf der bereits bestehenden Kinderschutzrichtlinie wolle man "Empfehlungen für eine tiefgreifende Erneuerung vorlegen", ergänzte Schlack. Dafür soll nun bereits am Dienstag die sechsköpfige Untersuchungskommission unter dem Vorsitz von der ehemaligen Präsidentin des Obersten Gerichtshofes (OGH) und Ex-Neos-Abgeordnete Irmgard Griss die Arbeit aufnehmen. Neben Griss sitzen auch Hedwig Wölfl, Geschäftsführerin der Kinderschutzorganisation "möwe", Soziologin Veronika Reidinger sowie drei Mitglieder des Aufsichtsrates in der Kommission. Ziel sei eine "lückenlose Aufarbeitung und ein Reformplan", sagte Cernko, der selbst ebenfalls Teil des Gremiums sein wird. Man wolle so bald wie möglich starten und hoffe, dass noch diese Woche "die erste konstituierende Sitzung" des Gremiums stattfinde.

Er garantiere dabei persönlich für Transparenz, sagte Cernko. Werde externen Mitgliedern der Zugang zu Informationen erschwert, "dann ist jemand gescheitert und zwar ich", erklärte er. Sein selbsterklärtes Ziel sei, bereits in einigen Monaten "erste Vorhabensberichte am Tisch liegen zu haben". Befangenheit bei den Aufsichtsratmitgliedern schließt er aus. "Wir haben bewusst das Gewicht auf externe Experten gelegt", so Cernko. Die Arbeit der Kommission werde öffentlich einsehbar sein. Weitere Vorwürfe "nicht ausgeschlossen" Natürlich könnten sich durch die Berichterstattung der vergangenen Tage auch Schützlinge aus anderen Kinderdörfern mit möglichen Vorwürfen melden. "Das ist nicht ausgeschlossen", sagte Schlack. "Dann werden wir uns dieser Situation zu stellen haben", ergänzte Cernko. Jene beiden Studien, die die Missbrauchsfälle ans Licht brachten, seien mittlerweile an die Kinder- und Jugendhilfen in Tirol und Kärnten weitergeleitet worden.