Sölden: Niederländischer Tourist schießt Bierglas in Schaufenster
In Sölden kam es Ende Februar zu einer Sachbeschädigung an einem Geschäft. Laut Polizeibericht soll ein 23-jähriger niederländischer Tourist am 28. Februar ein Bierglas mit dem Fuß gegen das Schaufenster eines lokalen Geschäftes gestoßen haben.
Die Scheibe ging dabei zu Bruch, wodurch ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich entstand.
Fluchtversuch und Ermittlungserfolg
Der mutmaßliche Täter und einer seiner Begleiter, ein 24-jähriger Landsmann, sollen nach dem Vorfall die Flucht ergriffen haben. Ein weiterer Begleiter, ein 25-jähriger Niederländer, wurde von einem aufmerksamen Zeugen am Tatort angehalten. Dies führte dazu, dass die Polizei den Tatverdächtigen ausfindig machen konnte. Der 23-Jährige soll sich bei der Befragung zur Tat geständig gezeigt haben.
Falsche Angaben und rechtliche Folgen
Die beiden Begleiter des Hauptverdächtigen sollen eingeräumt haben, zunächst falsche Angaben gemacht zu haben, um ihren Freund zu decken. Gegen alle drei niederländischen Staatsbürger wird nun Anzeige wegen Sachbeschädigung beziehungsweise Beihilfe erstattet.
Kommentare