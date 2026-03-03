Sölden: Niederländischer Tourist schießt Bierglas in Schaufenster

In Sölden kam es Ende Februar zu einer Sachbeschädigung an einem Geschäft. Laut Polizeibericht soll ein 23-jähriger niederländischer Tourist am 28. Februar ein Bierglas mit dem Fuß gegen das Schaufenster eines lokalen Geschäftes gestoßen haben.

Die Scheibe ging dabei zu Bruch, wodurch ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich entstand.