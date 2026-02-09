Tirol

Skiunfall in Rohrberg: 25-Jähriger stürzt 7 Meter von Pistenbrücke

Ein gelber ÖAMTC Hubschrauber fliegt über einem wolkenlosen Himmel.
Ein 25-jähriger Belgier wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.
09.02.26, 09:32

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 25-jähriger Belgier ist Sonntagmittag beim Skifahren in der Tiroler "Zillertal Arena" im Gemeindegebiet von Rohrberg (Bezirk Schwaz) schwer verletzt worden. 

Der Mann war auf einer, über einer Gemeindestraße verlaufenden Pistenbrücke zur Sturz geraten und hatte ein Fangnetz durchbrochen. Der Belgier fiel daraufhin rund sieben Meter von der Brücke auf den Straßen- bzw. Pistenrand, berichtete die Polizei.

Skifahrer krachte in Söll gegen geparkten Reisebus

Ins Spital geflogen

Der Skifahrer wurde an Ort und Stelle erstversorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. 

An der Überführung waren nach Angaben der Exekutive zwei Fangnetze sowie eine eindeutig erkennbare Beschilderung mit der Aufschrift "Langsam-Slow" angebracht gewesen.

Agenturen  | 

Kommentare