Skiunfall in Rohrberg: 25-Jähriger stürzt 7 Meter von Pistenbrücke

Ein 25-jähriger Belgier ist Sonntagmittag beim Skifahren in der Tiroler "Zillertal Arena" im Gemeindegebiet von Rohrberg (Bezirk Schwaz) schwer verletzt worden.

Der Mann war auf einer, über einer Gemeindestraße verlaufenden Pistenbrücke zur Sturz geraten und hatte ein Fangnetz durchbrochen. Der Belgier fiel daraufhin rund sieben Meter von der Brücke auf den Straßen- bzw. Pistenrand, berichtete die Polizei.