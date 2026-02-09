Skiunfall in Rohrberg: 25-Jähriger stürzt 7 Meter von Pistenbrücke
Ein 25-jähriger Belgier wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen.
Ein 25-jähriger Belgier ist Sonntagmittag beim Skifahren in der Tiroler "Zillertal Arena" im Gemeindegebiet von Rohrberg (Bezirk Schwaz) schwer verletzt worden.
Der Mann war auf einer, über einer Gemeindestraße verlaufenden Pistenbrücke zur Sturz geraten und hatte ein Fangnetz durchbrochen. Der Belgier fiel daraufhin rund sieben Meter von der Brücke auf den Straßen- bzw. Pistenrand, berichtete die Polizei.
Ins Spital geflogen
Der Skifahrer wurde an Ort und Stelle erstversorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
An der Überführung waren nach Angaben der Exekutive zwei Fangnetze sowie eine eindeutig erkennbare Beschilderung mit der Aufschrift "Langsam-Slow" angebracht gewesen.
