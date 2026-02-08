Skifahrer krachte in Söll gegen geparkten Reisebus

Ein 16-jähriger Skifahrer aus Luxemburg wurde am Samstag bei einem Unfall im Skigebiet Söll verletzt, nachdem er von der Piste abkam und mit einem geparkten Reisebus kollidierte. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 11.45 Uhr auf der roten Piste 40a. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Jugendliche mutmaßlich von anderen Skifahrern von der Piste gedrängt, wodurch er ein Sicherheitsnetz durchbrach und auf einen angrenzenden Parkplatz stürzte.

Kollision mit geparktem Reisebus

Im Bereich des Pistenauslaufs sollen unbekannte Skifahrer den 16-Jährigen abgedrängt haben. Der Luxemburger durchbrach daraufhin das dort installierte Fangnetz und geriet unkontrolliert auf einen öffentlichen Parkplatz, der an die Piste grenzt.