Reizgas-Alarm in Völser Schnellrestaurant: 33 Personen leicht verletzt

In einem Schnellrestaurant in Völs bei Innsbruck kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Zwischenfall mit einer atemwegsreizenden Substanz. Gegen 13:40 Uhr klagten mehrere Gäste plötzlich über Atemwegsbeschwerden. Insgesamt waren 33 Personen betroffen, die über Husten, Kopfschmerzen und Schwindel klagten. Die Betroffenen begaben sich selbstständig ins Freie, wo bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits die Erstversorgung eingeleitet wurde.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Die Polizei veranlasste umgehend eine kontrollierte Räumung des Restaurants. Die Rettungskräfte richteten in unmittelbarer Nähe eine Sammelstelle ein, wo die 33 leicht verletzten Personen versorgt wurden. Ein Transport in die Klinik war bei keinem der Betroffenen notwendig.