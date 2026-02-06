Reizgas-Alarm in Völser Schnellrestaurant: 33 Personen leicht verletzt
In einem Schnellrestaurant in Völs bei Innsbruck kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Zwischenfall mit einer atemwegsreizenden Substanz. Gegen 13:40 Uhr klagten mehrere Gäste plötzlich über Atemwegsbeschwerden. Insgesamt waren 33 Personen betroffen, die über Husten, Kopfschmerzen und Schwindel klagten. Die Betroffenen begaben sich selbstständig ins Freie, wo bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits die Erstversorgung eingeleitet wurde.
Großeinsatz der Rettungskräfte
Die Polizei veranlasste umgehend eine kontrollierte Räumung des Restaurants. Die Rettungskräfte richteten in unmittelbarer Nähe eine Sammelstelle ein, wo die 33 leicht verletzten Personen versorgt wurden. Ein Transport in die Klinik war bei keinem der Betroffenen notwendig.
Die Feuerwehr führte Messungen der Umgebungsluft durch, die jedoch keine Auffälligkeiten ergaben. Anschließend wurde das Gebäude gründlich durchlüftet. Im Einsatz standen mehrere Polizeistreifen, die Rettung mit zehn Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften sowie die Freiwillige Feuerwehr Völs mit vier Fahrzeugen und die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit zwei Fahrzeugen.
Ursache noch unklar
Nach der Freigabe des Objekts durch gefahrstoffkundige Beamte der Polizei wurde eine weitere Nachsuche durchgeführt, die ebenfalls ohne Ergebnis blieb. Die genaue Ursache für den Austritt der reizenden Substanz ist derzeit noch unbekannt und Gegenstand laufender Ermittlungen. Das Restaurant konnte nach der Durchlüftung wieder für den Betrieb freigegeben werden.
Kommentare