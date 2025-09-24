Tatort Sauna: Polizei nahm Seriendieb in Kitzbühel fest

Die Polizei hat am vergangenen Freitag in Kitzbühel einen 66-jährigen Mann festgenommen, der für gleich 26 Diebstähle und Einbrüche in mehreren Bundesländern in Frage kommen soll.

In fünf weiteren Fällen blieb es offenbar beim Versuch. Laut Ermittlern ging der Slowake meistens nach der gleichen Masche vor: Er folgte seinen Opfern - Gäste von Hotels - in den Saunabereich ihrer Unterkünfte und entwendete dort in einem unbeobachteten Moment die Zimmerschlüssel.

Gesamtschaden noch nicht bekannt

Aus den Zimmern stahl er dann hauptsächlich Bargeld und Bankomatkarten, die er anschließend für verschiedene Zahlungen - etwa für Einkäufe in Lebensmittelgeschäften - verwendete.

Wie das Landeskriminalamt Salzburg am Mittwoch informierte - es hat die Ermittlungen in der Causa übernommen -, ist die Höhe des Gesamtschadens noch nicht bekannt. Zu den Taten kam es im Zeitraum von 25. April bis 19. September, Tatorte waren Zell am See, Saalfelden, Kitzbühel und Wien. Der verdächtige Slowake sitzt in der Justizanstalt Salzburg in Untersuchungshaft.