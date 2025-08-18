Segelflieger in Tirol abgestürzt: Pilot kam ums Leben

Ein Segelflugzeug ist am frühen Montagnachmittag im Bereich der Gehrenspitze im Wettersteingebirge bei Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) abgestürzt.

Der Pilot, der als einziger an Bord war, kam dabei ums Leben, sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

Identität des Toten unklar

Der genaue Unfallhergang bzw. die Absturzursache waren vorerst unklar. Auch die genaue Identität des Toten war vorerst nicht bekannt. Einsatzkräfte befanden sich an Ort und Stelle.

Der Notarzthubschrauber Christophorus 1 sowie der Polizeihubschrauber Libelle Tirol waren nur wenige Minuten nach dem Absturz vor Ort. Für den Piloten kam jedoch jede Hilfe zu spät. Auch die Bergrettung Leutasch war alarmiert worden.

Nähere Informationen folgen.