Schwerverletzter nach Kletterunfall in Kufstein: Mann war nicht gesichert

Ein 25-jähriger Kletterer stürzte in Kufstein ohne Sicherung aus vier Metern Höhe und verletzte sich schwer.
19.01.26, 08:30

Ein 25-Jähriger hat sich am Sonntagabend bei einem Kletterunfall in einer Kletterhalle im Bezirk Kufstein schwer verletzt. Der Mann stürzte aus etwa vier Metern Höhe ab, nachdem er bei einer anspruchsvollen Route keine Sicherung verwendet hatte. Er erlitt schwere Verletzungen am Sprunggelenk und an der Hüfte.

Allein in der Kletterhalle unterwegs

Der Sportler hielt sich am Abend des 18. Januar alleine in der Kletterhalle auf und bewältigte mehrere Routen mit Selbstsicherung. Gegen 21:25 Uhr versuchte er sich an einer Route mit dem Schwierigkeitsgrad 7-. Aus bislang ungeklärten Gründen verzichtete er dabei auf die Sicherungsausrüstung. Als er den Halt verlor, stürzte er ungebremst auf den Boden der Halle.

Rettungseinsatz und weitere Untersuchungen

Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Kletterhalle bemerkte den Unfall und alarmierte sofort den Notruf. Die Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten ins Krankenhaus Kufstein. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

