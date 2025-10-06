Tiroler Polizei: 3.800 Verkehrsdelikte rund um Schulen festgestellt

Die Tiroler Polizei zieht nach den ersten Schulwochen Bilanz ihrer Schwerpunktaktion "Schulwegsicherheit". Bei den intensivierten Kontrollen im Umfeld von Schulen und Kindergärten wurden knapp 3.800 Verkehrsdelikte geahndet – rund 500 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Mehr als 90 Prozent der Verstöße betrafen überhöhte Geschwindigkeit. Trotz der zahlreichen Delikte betont die Polizei, dass sich der Großteil der Fahrzeuglenker im Nahbereich von Bildungseinrichtungen verantwortungsbewusst verhält.