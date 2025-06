Schlafende Mutter mit Hammer geschlagen: 22-Jährige festgenommen

Langjährige Probleme und Unstimmigkeiten mit ihrer Mutter, hat eine 22-jährige Deutsche als Motiv für ihre Tat angegeben. Wie die Tiroler Landespolizeidirektion am Montag berichtete, wurde die junge Frau bereits in der Nacht auf Freitag wegen Verdacht des versuchten Mordes im Bezirk Kitzbühel festgenommen.

Sie soll in der Tatnacht gegen 2.40 Uhr "in Tötungsabsicht zwei Mal mit einem Werkzeughammer gegen den Kopf ihrer schlafenden Mutter geschlagen haben", heißt es in einer Aussendung der Polizei. Bei dem folgenden Handgemenge habe sie der Mutter einen weiteren Schlag gegen den Kopf versetzt.

Nachbarn verständigten die Polizei

Das 48-jährige Opfer konnte sich schlussendlich im WC einsperren und um Hilfe rufen, woraufhin durch Nachbarn die Polizei verständigt wurde. Die Beschuldigte konnte zunächst flüchten, kehrte jedoch wenig später zum Tatort zurück und ließ sich widerstandslos durch die bereits anwesenden Polizeibeamten festnehmen.