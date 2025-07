Kebap-Lieferant wurde in Tirol mit Pistole bedroht und ausgeraubt

Das Landeskriminalamt Tirol ermittelt wegen eines bewaffneten Raubüberfalls. Die Tat hat sich in der Nacht auf Samstag gegen 3 Uhr auf einem Parkplatz nahe dem Brennerpass im Gemeindegebiet von Navis (Bezirk Innsbruck-Land) ereignet, wie am Montag berichtet wurde.

Das Opfer, ein 47-jähriger Lkw-Fahrer, hatte Samstagabend zunächst im Auftrag eines in Italien ansässigen Unternehmens 16 Tonnen Kebapfleisch in ein Außenlager im Gewerbegebiet Navis gebracht. Nach Abladen der Ware erfolgte im Lagerbüro die Übergabe der Bargeldlosung für eine vorherige Lieferung an den Rumänen.

Unsanft aus dem Schlaf gerissen

Im Anschluss stellte der Lieferant seinen Sattelschlepper auf einem Parkplatz im Nahebereich ab und legte sich in der Fahrerkabine schlafen. Der Mann wurde in der Nacht schließlich von zwei bisher unbekannten Tätern geweckt, die die Seitenscheibe des Lkw einschlugen.