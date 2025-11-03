Räuber trug "Scream"-Maske: Tirolerin wehrte Überfall ab

Sie forderten sie auf, ihr die Tasche zu geben; einer der Angreifer packte sie am Oberarm: Die 31-Jähirge wehrte sich erfolgreich, die Täter flüchteten.

Eine 31-jährige Frau in Wattens in Tirol wehrte sich Sonntagabend gegen zwei Räuber: Als sie kurz nach 18 Uhr von ihrer Wohnung zurück zum Parkplatz ging, um ihrem im Wagen vergessene Handtasche zu holen, wurde sie von z wei vermummten männlichen Jugendlichen erwartet, berichtet die Landespolizeidirektion Tirol am Montag.

Danach verständigte die Frau zunächst ihre Mutter, die zur Wohnung ihrer Tochter fuhr und eigenständig die Umgebung absuchte. Erst etwa eine Stunde nach dem Überfall wurde die Polizei telefonisch informiert.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Bereich der Josef-Speckbacher-Straße und in Richtung Eislaufplatz, wohin die mutmaßlichen Täter geflüchtet sein sollen, verlief ohne Erfolg.

Auffälliger Parfumgeruch

Die Täter werden als 1,85 Meter bzw. 1,75 Meter groß beschrieben, sie sollen um die 20 Jahre alt sein. Der Größere trug eine "Scream"-Maske, der Komplize einen dunklen Kapuzenpulli und ein Nike Jordan Basecap, so die Polizei. Auffällig sei der Geruch nach einem intensiven Herrenparfum mit Zitrusnote gewesen.Die Polizeiinspektion Wattens bittet unter der Telefonnummer 059133/7128 um Hinweise.