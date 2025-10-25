Brutale Attacke auf 15-Jährigen in Schwaz: Täter geständig

Die Polizei Schwaz konnte den Raubüberfall vom Freitag aufklären: Ein 15-jähriger österreichischer Staatsangehöriger wurde als Tatverdächtiger ermittelt. Der Jugendliche wurde am Samstag gegen 6 Uhr bei einem Einsatz in Jenbach von Beamten erkannt und festgenommen. Laut Polizeibericht zeigte sich der 15-jährige Beschuldigte zu den ihm vorgeworfenen Taten geständig.

Raub vor den Stadtgalerien Der Vorfall hatte sich Freitagfrüh beim Westeingang der "Stadtgalerien" in Schwaz. Ein ebenfalls 15-jähriger Schüler wartete dort auf einen Schulkollegen, als er von einem mit Halstuch vermummten Mann im Tiroler Dialekt angesprochen wurde. Der mutmaßliche Täter soll den Jugendlichen bedroht, dessen Hosentaschen abgetastet und dabei rund 80 Euro Bargeld entwendet haben. Als das Opfer versuchte, den Raub durch Festhalten des Unterarms zu verhindern, soll der Beschuldigte mehrmals mit der Faust auf den Kopf des Jugendlichen eingeschlagen haben. Der 15-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.