Brutale Attacke auf 15-Jährigen in Schwaz: Täter geständig
Die Polizei Schwaz konnte den Raubüberfall vom Freitag aufklären: Ein 15-jähriger österreichischer Staatsangehöriger wurde als Tatverdächtiger ermittelt. Der Jugendliche wurde am Samstag gegen 6 Uhr bei einem Einsatz in Jenbach von Beamten erkannt und festgenommen.
Laut Polizeibericht zeigte sich der 15-jährige Beschuldigte zu den ihm vorgeworfenen Taten geständig.
Raub vor den Stadtgalerien
Der Vorfall hatte sich Freitagfrüh beim Westeingang der "Stadtgalerien" in Schwaz. Ein ebenfalls 15-jähriger Schüler wartete dort auf einen Schulkollegen, als er von einem mit Halstuch vermummten Mann im Tiroler Dialekt angesprochen wurde. Der mutmaßliche Täter soll den Jugendlichen bedroht, dessen Hosentaschen abgetastet und dabei rund 80 Euro Bargeld entwendet haben.
Als das Opfer versuchte, den Raub durch Festhalten des Unterarms zu verhindern, soll der Beschuldigte mehrmals mit der Faust auf den Kopf des Jugendlichen eingeschlagen haben. Der 15-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.
Rückkehr zum Tatort
Nach dem Überfall flüchtete der Tatverdächtige zunächst in Richtung Schwazer Altstadt, wobei er vom Opfer verfolgt wurde. Während der Auseinandersetzung verlor der mutmaßliche Täter sein Mobiltelefon, weshalb er kurze Zeit später zur Tatörtlichkeit zurückkehrte.
Nachdem das Opfer ihm das Handy zurückgegeben hatte, soll der Verdächtige dem Schüler erneut einen Fußtritt versetzt haben und in Richtung Krankenhaus Schwaz geflohen sein. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung mehrerer Polizeistreifen im Ortsgebiet von Schwaz verlief zunächst ergebnislos, bevor der Tatverdächtige Samstagfrüh in Jenbach identifiziert werden konnte.
Kommentare