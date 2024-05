Führerscheinneulinge bis zu 100 km/h zu schnell: Autos beschlagnahmt

Die Autobahnpolizei wurde auf den Raser aufmerksam und hielt ihn am Parkplatz Münster an. Dort wurde ihm der Führerschein abgenommen, das Fahrzeug wurde zudem beschlagnahmt , berichtete die Polizei.

Auch in Kärnten wurde junge Raser erwischt: Die Polizei hat am Sonntagabend die Autos zweier junger Lenker beschlagnahmt, die viel zu schnell auf der Südautobahn (A2) bei Krumpendorf am Wörthersee unterwegs gewesen waren.

Unter anderem rasten die beiden 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit 153 km/h durch einen Baustellenbereich, teilte die Polizei mit.