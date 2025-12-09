Nach Fußballspiel in Tirol schlug Schweizer Polizisten ins Gesicht

Ein 33-jähriger Schweizer hat einem Polizisten beim Fanmarsch im Anschluss an das Fußball-Bundesligaspiel zwischen der WSG Wattens und dem SCR Altach am Sonntag in Innsbruck mit der Faust ins Gesicht geschlagen und diesen schwer verletzt.

Unmittelbar zuvor war es zu einem versuchten sowie einem vollendeten Diebstahl von Kopfbedeckungen der Polizeibeamten gekommen, hieß es von der Exekutive am Dienstag.