Rettungsaktion mit Kran: Tiroler Radler bei Sturz schwer verletzt

Ein 19-Jähriger ist Sonntagnachmittag im Tiroler Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) mit seinem Rad von der Fahrbahn abgekommen, in einen Graben gestürzt und dabei verletzt worden.

Der Mann war mit seinem 55-jährigen Vater unterwegs gewesen. Er stürzte nahe einer Brücke über eine steile Böschung in ein Bachbett und blieb im seichten Wasser liegen. Er musste mit einem Kran geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen werden.