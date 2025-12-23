Tirol

Mit 123 km/h in 50er-Zone: Probeführerscheinbesitzer raste durch Innsbruck

Blaulicht eines Einsatzfahrzeuges.
Das Auto wurde beschlagnahmt.
23.12.25, 11:22

Ein 23-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist der Polizei am späten Montagabend im Stadtgebiet von Innsbruck nahe dem Einkaufszentrum DEZ mit 123 statt der dort erlaubten 50 km/h ins Netz gegangen. 

Der Österreicher wurde schließlich im Bereich einer Bushaltestelle angehalten. Ihm wurde der Probeführerschein abgenommen und das Auto vorläufig beschlagnahmt, berichtete die Exekutive am Dienstag.

