Mit 123 km/h in 50er-Zone: Probeführerscheinbesitzer raste durch Innsbruck

Ein 23-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist der Polizei am späten Montagabend im Stadtgebiet von Innsbruck nahe dem Einkaufszentrum DEZ mit 123 statt der dort erlaubten 50 km/h ins Netz gegangen.

Der Österreicher wurde schließlich im Bereich einer Bushaltestelle angehalten. Ihm wurde der Probeführerschein abgenommen und das Auto vorläufig beschlagnahmt, berichtete die Exekutive am Dienstag.