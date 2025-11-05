Pkw überschlug sich: 41-Jährige wird bei Unfall in Tirol verletzt
Der Frau wurde bei der Fahrt schwindelig. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.
Eine 41-jährige Österreicherin hat sich Dienstagnachmittag im Tiroler Vomp (Bezirk Schwaz) mit ihrem Pkw überschlagen und ist dabei verletzt worden.
Der Frau war gegen 13.30 Uhr bei der Fahrt auf einer Gemeindestraße schwindlig geworden, teilte die Polizei mit. Deshalb fuhr sie auf einen Stromkasten auf.
Kurz zuvor war sie noch einem entgegenkommenden Pkw ausgewichen. Die Einheimische wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt verletzt ins Krankenhaus Schwaz gebracht.
