Pkw überschlug sich: 41-Jährige wird bei Unfall in Tirol verletzt

Eine 41-jährige Österreicherin hat sich Dienstagnachmittag im Tiroler Vomp (Bezirk Schwaz) mit ihrem Pkw überschlagen und ist dabei verletzt worden.

Der Frau war gegen 13.30 Uhr bei der Fahrt auf einer Gemeindestraße schwindlig geworden, teilte die Polizei mit. Deshalb fuhr sie auf einen Stromkasten auf.