Alkoholisierte Lenkerin nach Überschlag in Tirol verletzt

Eine 48-jährige Österreicherin hat sich Sonntagabend im Tiroler Uderns (Bezirk Schwaz) mit ihrem Pkw überschlagen und ist verletzt aus dem Fahrzeug geborgen worden. Die alkoholisierte Frau war laut Polizei auf der Zillertalstraße (B169) von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine abgeschrägte Betonleitwand geprallt.