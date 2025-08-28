Pkw und Bus kollidieren: Drei verletzte Fahrgäste in Tirol

Bei der Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus im Ortsgebiet von Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel) am Mittwoch sind drei Fahrgäste verletzt worden.

Die Autofahrerin hatte bei der Ausfahrt aus einer Tankstelle auf die Brixentaler Straße (B 170) den Bus übersehen. Dieser erfasste den Pkw im Bereich der Fahrertüre. Die Pkw-Lenkerin sowie der Busfahrer blieben unverletzt, berichtete die Polizei.

Eine 60-jährige Britin wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Eine 58-jährige Deutsche sowie eine 61-jährige Dänin verzichteten indes auf eine Einlieferung durch die Rettung.