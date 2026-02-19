Pkw-Lenker in Tirol landete auf Langlaufloipe: Navi lag falsch

Nicht auf sein Navigationsgerät verlassen konnte sich am Donnerstag ein 69-jähriger Pkw-Lenker aus den Niederlanden in Bichlbach im Tiroler Außerfern.

Der Mann war auf der Fernpassbundesstraße (B179) aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse in einen Stau geraten. Daraufhin wurde er in Lähn vom Navi ins Ortsgebiet abgeleitet, um den Stau zu umfahren. Doch die Route führte auf eine Langlaufloipe, auf der der 69-Jährige einen Kilometer weiter fuhr.