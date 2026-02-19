Tirol

Pkw-Lenker in Tirol landete auf Langlaufloipe: Navi lag falsch

69-jähriger Niederländer fuhr einen Kilometer auf einer Loipe weiter und landete in einem Graben.
19.02.2026, 21:48

Das Navigationssystem eines Autos zeigt eine Route von Innsbruck nach Wien mit einer Ladezeit von 22 Minuten an.

Nicht auf sein Navigationsgerät verlassen konnte sich am Donnerstag ein 69-jähriger Pkw-Lenker aus den Niederlanden in Bichlbach im Tiroler Außerfern.

Der Mann war auf der Fernpassbundesstraße (B179) aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse in einen Stau geraten. Daraufhin wurde er in Lähn vom Navi ins Ortsgebiet abgeleitet, um den Stau zu umfahren. Doch die Route führte auf eine Langlaufloipe, auf der der 69-Jährige einen Kilometer weiter fuhr.

Führerschein nach zwei Tagen weg: 17-Jähriger raste auf Tirols A12

Letztlich rutschte er beim Abwärtsfahren in einen Graben. Das Auto des Niederländers - in dem sich auch sein Sohn als Mitfahrer befand - soll noch in den Abendstunden von einem Abschleppdienst geborgen werden. Dabei müsse eigens eine Pistenraupe zum Einsatz kommen, berichtete die Polizei. Der Mann war von Deutschland kommend in Richtung Süden unterwegs gewesen.

