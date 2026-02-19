Führerschein nach zwei Tagen weg: 17-Jähriger raste auf Tirols A12
Polizei stoppte den 17-Jährigen mit 164 statt der erlaubten 110 km/h; zwei Tage alter Führerschein war sofort weg.
Ein 17-jähriger Pkw-Lenker ist der Polizei am späten Mittwochabend im Bereich der Auffahrt Parkplatz Zirl/Inzing im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land mit einer Geschwindigkeit von 164 km/h statt der dort erlaubten maximal 110 km/h ins Netz gegangen.
Der Österreicher wurde daraufhin bei der Raststation Pettnau angehalten. Dem 17-Jährigen wurde der erst zwei Tage zuvor ausgestellte vorläufige Führerschein abgenommen, informierte die Exekutive.
