Führerschein nach zwei Tagen weg: 17-Jähriger raste auf Tirols A12

Ein 17-jähriger Pkw-Lenker ist der Polizei am späten Mittwochabend im Bereich der Auffahrt Parkplatz Zirl/Inzing im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land mit einer Geschwindigkeit von 164 km/h statt der dort erlaubten maximal 110 km/h ins Netz gegangen.

Der Österreicher wurde daraufhin bei der Raststation Pettnau angehalten. Dem 17-Jährigen wurde der erst zwei Tage zuvor ausgestellte vorläufige Führerschein abgenommen, informierte die Exekutive.