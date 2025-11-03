Felsbrocken stürzt in Tirol auf Auto: 17-Jähriger verletzt

Ein Gesteinsbrocken ist Sonntagabend im Tiroler Kirchbichl (Bezirk Kufstein) auf eine Straße gefallen und traf einen Pkw.

Der rund 0,2 Kubikmeter große Fels war vom "Grattenbergl" abgebrochen, teilte die Polizei mit. Ein 17-jähriger Österreicher - in seinem Auto befanden sich noch eine 18-jährige und ein 17-jähriger Österreicher - erfasste daraufhin den Brocken mit der Fahrzeugfront und schob diesen 40 Meter weiter. Der Lenker wurde leicht verletzt.