Paket in Verteilzentrum aufgerissen: Wertvoller Schmuck gestohlen
Ein oder mehrere unbekannte Täter haben offenbar ein an einen Tiroler adressiertes Paket in einem Postverteilzentrum aufgerissen und Schmuckstücke daraus entwendet. Die Tat dürfte bereits zwischen dem 3. und 10. November verübt worden sein, teilte die Polizei am Montag mit.
Nachdem die Gegenstände in einem niedrigen fünfstelligen Wert entwendet worden waren, klebten der oder die Täter die Adresse auf ein leeres Paket und sendeten dieses an den 61-jährigen Empfänger.
Paket wohl vom Förderband gefallen
Das Poststück war vermutlich im Zuge einer Paketweiterleitung vom Förderband gefallen, schilderte die Exekutive. Daraufhin wurde es aufgerissen. Auf dem neuen, leeren Paket landete dann auch der ursprüngliche Barcode - und erreichte so den 61-Jährigen. Weitere Ermittlungen sind im Gang.
