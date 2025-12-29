Tirol

Paket in Verteilzentrum aufgerissen: Wertvoller Schmuck gestohlen

Braunes Postpaket
Täter dürften das Paket im Postverteilzentrum aufgerissen haben - Schaden in fünfstelliger Höhe. Dem Empfänger schickten sie das leere Paket.
29.12.25, 17:59
Ein oder mehrere unbekannte Täter haben offenbar ein an einen Tiroler adressiertes Paket in einem Postverteilzentrum aufgerissen und Schmuckstücke daraus entwendet. Die Tat dürfte bereits zwischen dem 3. und 10. November verübt worden sein, teilte die Polizei am Montag mit. 

Nachdem die Gegenstände in einem niedrigen fünfstelligen Wert entwendet worden waren, klebten der oder die Täter die Adresse auf ein leeres Paket und sendeten dieses an den 61-jährigen Empfänger.

Paket wohl vom Förderband gefallen

Das Poststück war vermutlich im Zuge einer Paketweiterleitung vom Förderband gefallen, schilderte die Exekutive. Daraufhin wurde es aufgerissen. Auf dem neuen, leeren Paket landete dann auch der ursprüngliche Barcode - und erreichte so den 61-Jährigen. Weitere Ermittlungen sind im Gang.

