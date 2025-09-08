Gast bei Tandemgleitschirm-Unfall schwer verletzt

Ein 32-jähriger Fluggast aus Deutschland ist Sonntagvormittag bei einem Tandemgleitschirmflug mit einem 61-jährigen Piloten abgestürzt und schwer verletzt worden. Die beiden Deutschen waren mit dem Paragleitschirm von der Bergstation Golzentipp abgehoben und kurz nach dem Start in Probleme geraten, teilte die Polizei mit. Der Schirm driftete nach links ab, der erfahrene Fluglehrer konnte nicht rechtzeitig korrigieren. Die beiden prallten gegen eine Schneekanone.