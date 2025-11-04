Von Mauer gestürzt: Dreijähriger Bub musste reanimiert werden

Ein Dreijähriger ist Dienstagnachmittag in Dölsach in Osttirol offenbar von einer rund 75 Zentimeter hohen Mauer gestürzt und hat dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Die Mutter brachte den Buben zunächst nach Hause und legte ihn hin, da es ihm gut ging und er ansprechbar war. Kurze Zeit später bemerkte sie aber, dass etwas nicht stimmte und setzte einen Notruf ab. Ein Notarztteam musste den Dreijährigen daraufhin kurzfristig reanimieren, berichtete die Polizei.