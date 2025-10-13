Neun Verletzte nach Kollision zwischen Bus und Pkw in Tirol

Eine Kollision zwischen einem Linienbus und einem Pkw hat Montagnachmittag im Tiroler Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) neun Verletzte gefordert. Laut einem Online-Bericht der Tiroler Tageszeitung wurden die Betroffenen - es befanden sich großteils Kinder und Jugendliche im Bus - leicht bis mittelschwer verletzt.

Sie wurden in die Krankenhäuser in Innsbruck sowie Hall in Tirol eingeliefert. Über den genaueren Unfallhergang war vorerst nichts bekannt.