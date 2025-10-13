Tirol

Neun Verletzte nach Kollision zwischen Bus und Pkw in Tirol

Rettungssanitäter vor Rot-Kreuz-Auto.
Die Unfallopfer wurden ins Spital gebracht. Im Bus waren vor allem Kinder und Jugendliche.
13.10.25, 20:43
Eine Kollision zwischen einem Linienbus und einem Pkw hat Montagnachmittag im Tiroler Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) neun Verletzte gefordert. Laut einem Online-Bericht der Tiroler Tageszeitung wurden die Betroffenen - es befanden sich großteils Kinder und Jugendliche im Bus - leicht bis mittelschwer verletzt. 

Sie wurden in die Krankenhäuser in Innsbruck sowie Hall in Tirol eingeliefert. Über den genaueren Unfallhergang war vorerst nichts bekannt.

Kollision mit Reisebus: Pkw-Lenker war auf Gegenfahrbahn geraten

Der Unfall hatte laut Informationen der Leitstelle Tirol einen größeren Einsatz von Blaulichtorganisationen zur Folge. Das Rote Kreuz Telfs war mit 25 Sanitätern und zwei Notärzten an Ort und Stelle. Zudem rückten die Feuerwehr und die Polizei aus.

