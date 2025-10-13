Neun Verletzte nach Kollision zwischen Bus und Pkw in Tirol
Die Unfallopfer wurden ins Spital gebracht. Im Bus waren vor allem Kinder und Jugendliche.
Eine Kollision zwischen einem Linienbus und einem Pkw hat Montagnachmittag im Tiroler Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) neun Verletzte gefordert. Laut einem Online-Bericht der Tiroler Tageszeitung wurden die Betroffenen - es befanden sich großteils Kinder und Jugendliche im Bus - leicht bis mittelschwer verletzt.
Sie wurden in die Krankenhäuser in Innsbruck sowie Hall in Tirol eingeliefert. Über den genaueren Unfallhergang war vorerst nichts bekannt.
Der Unfall hatte laut Informationen der Leitstelle Tirol einen größeren Einsatz von Blaulichtorganisationen zur Folge. Das Rote Kreuz Telfs war mit 25 Sanitätern und zwei Notärzten an Ort und Stelle. Zudem rückten die Feuerwehr und die Polizei aus.
