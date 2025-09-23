Kollision von Pkw mit Reisebus im Bezirk Mödling: Ein Toter

Eine Person kam bei dem Zusammenstoß ums Leben, vier Personen wurden leicht verletzt, bestätigte Sonja Kellner, Sprecherin des Roten Kreuzes Niederösterreich.

An Bord des niederländischen Reisebusses befanden sich rund 40 Personen. Die Insassen werden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. Zwei Notarzthubschrauber waren im Einsatz.