Kollision von Pkw mit Reisebus im Bezirk Mödling: Ein Toter
Ursache für Zusammenstoß in Laab im Walde noch unklar. Reisebus aus den Niederlanden mit 40 Insassen beteiligt.
In Laab im Walde (Bezirk Mödling) ist heute ein Pkw mit einem Reisebus aus den Niederlanden kollidiert. Eine Person wurde dabei getötet, vier Personen leicht verletzt.
Zu dem Unglück ist es gegen 16 Uhr auf der Laaber Straße (B13) gekommen. Die Ursache ist noch nicht bekannt.
Eine Person kam bei dem Zusammenstoß ums Leben, vier Personen wurden leicht verletzt, bestätigte Sonja Kellner, Sprecherin des Roten Kreuzes Niederösterreich.
An Bord des niederländischen Reisebusses befanden sich rund 40 Personen. Die Insassen werden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. Zwei Notarzthubschrauber waren im Einsatz.
