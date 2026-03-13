Nachwuchs im Alpenzoo: Ziegenkitz vor Augen der Besucher geboren

Am vergangenen Wochenende durfte sich der Alpenzoo in Innsbruck über den ersten tierischen Nachwuchs des Frühjahrs freuen. Auf dem Bauernhof kam ein Ziegenkitz zur Welt – und das direkt vor den Augen zahlreicher staunender Besucher.

Neugierig und noch etwas wackelig auf den Beinen verbringt das weibliche Kitz aktuell viel Zeit eng an ihre Mutter Milly gekuschelt. Tierpfleger beobachten die Entwicklung des Jungtiers aufmerksam, sind jedoch sehr zufrieden mit seinem Gesundheitszustand.

„Es ist immer etwas ganz Besonderes, wenn unsere Tiere Nachwuchs bekommen – vor allem, wenn Besucherinnen und Besucher diesen Moment live miterleben können“, berichtet der erfreute Zoodirektor André Stadler.