Nach Flucht aus Krankenhaus: Häftling in Innsbruck gefasst

Ein Ende Februar aus dem Krankenhaus Natters in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) geflohener Häftling ist wieder hinter Gittern. Der 25-Jährige wurde vergangenen Freitag in Innsbruck festgenommen, bestätigte ein Polizeisprecher der APA Medienberichte.

Der Mann wurde von einer Polizeistreife am Beifahrersitz eines Autos erkannt. Der Wagen wurde angehalten, woraufhin der Häftling aus dem Wagen sprang und flüchten wollte. Dabei stürzte er aber und wurde von den Beamten überwältigt.