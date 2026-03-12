Nach Flucht aus Krankenhaus: Häftling in Innsbruck gefasst
Ein Ende Februar aus dem Krankenhaus Natters in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) geflohener Häftling ist wieder hinter Gittern. Der 25-Jährige wurde vergangenen Freitag in Innsbruck festgenommen, bestätigte ein Polizeisprecher der APA Medienberichte.
Der Mann wurde von einer Polizeistreife am Beifahrersitz eines Autos erkannt. Der Wagen wurde angehalten, woraufhin der Häftling aus dem Wagen sprang und flüchten wollte. Dabei stürzte er aber und wurde von den Beamten überwältigt.
Geplante Entlassung im Juni
Der Mann, der sich wegen Vermögensdelikten in Strafhaft befand und im Juni entlassen worden wäre, war am Abend des 26. Februar offenbar durch ein Fenster aus dem Krankenhaus in Natters geflüchtet. Er war zuvor dort stationär aufgenommen worden. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.
Die genauen Hintergründe der Flucht waren vorerst weiter nicht bekannt. Während solcher Krankenhaus-Aufenthalte werden Häftlinge durchgehend bewacht. Die Generaldirektion für den Straf- und Maßnahmenvollzug veranlasste umgehend eine Prüfung des Falles, wie das Justizministerium verlautet hatte.
