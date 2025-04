Mysteriöse Serie: Erneut zerstört Großbrand in Tirol Bauernhof

Ein Großbrand hat am späten Freitagabend in Schönwies (Bezirk Landeck) ein landwirtschaftliches Anwesen zerstört. Zwei nebeneinanderliegende Wirtschaftsgebäude sowie ein Mehrfamilienwohnhaus brannten laut Polizei völlig aus.

Zu dem Brand kam es am Freitag gegen 23.00 Uhr. Man habe schon von Weitem erkannt, dass es sich um einen Großbrand handelte, so die Feuerwehr: "Innerhalb kürzester Zeit waren die Flammen über dem ganzen Dorf sichtbar und erleuchteten alles in rot", hieß es.

Löscharbeiten dauerten bis Samstagvormittag an

Die Löscharbeiten waren am Samstagvormittag weiter nicht abgeschlossen. "Brand aus können wir noch nicht geben, aber wir haben die Situation im Griff, so Reinhard Raggl, Bürgermeister von Schönwies, gegenüber der APA am Samstag kurz nach 10.00 Uhr.

Die beiden Personen hätten "Glück gehabt", sie wurden seines Wissens lediglich leicht verletzt. Sie kamen vorerst bei Verwandten unter, man werde ihnen gerne die Notfallwohnung der Gemeinde zur Verfügung stellen. Die Rinder des Hofes habe man alle retten können, sie wurden laut dem Bürgermeister auf benachbarten Höfen untergebracht.

Der Brand dürfte nach derzeitigem Stand von einem der Stallgebäude ausgegangen sein, man müsse aber die Ermittlungen abwarten, so Raggl. Zur Klärung der Brandursache nahm das Landeskriminalamt Ermittlungen auf. Es entstand Schaden in noch unbekannter Höhe. Feuerwehr, Polizei und Rettung standen im Großeinsatz, so waren über 200 Feuerwehrleute an den Löscharbeiten beteiligt.