Mordversuch in Innsbruck: Frau stach ihrem Freund in den Rücken

In einer Wohnung in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ist der Streit eines Paares eskaliert. Wie die Polizei am Samstagvormittag berichtet, hat eine 30-jährige Österreicherin nach einer zunächst verbalen und dann tätlichen Auseinandersetzung der beiden ihrem Lebensgefährten mit einem Küchenmesser in den Rücken gestochen.