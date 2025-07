Mann stach in Tirol offenbar Reifen von Polizeiauto auf

Ein 33-Jähriger hat offenbar Mittwochabend in Tirols Landeshauptstadt Innsbruck den Hinterreifen eines Polizeiautos aufgestochen. Zeugen hatten den Mann beobachtet, wie er am Reifen hantierte, während ein Polizist in der Amraser Straße gerade mit der Verkehrsregelung im Zuge einer Demonstration beschäftigt war. Als der Beamte dann auf den 33-Jährigen zukam, entwich gerade Luft aus dem Reifen. Bei dem Verdächtigen wurde ein Messer sowie eine geringe Menge Kokain gefunden.