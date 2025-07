Mann raubte in Tirol 90-Jährige aus und brach ihr den Oberarm

Ein Unbekannter hat Montagnachmittag nahe dem Bahnhof in Schwaz einer 90-Jährigen ihre Handtasche geraubt.

Der mutmaßliche Täter lief anschließend in Richtung Bahnhof. Die Polizei ging aufgrund von Videoaufzeichnungen davon aus, dass der Gesuchte in einen Zug in Fahrtrichtung Innsbruck stieg.

Zeugen sollen sich melden

Die Exekutive bat nun etwaige Zeugen, sich zu melden. Der Mann wurde als "eher jünger" beschrieben. Er dürfte einen schwarz-weiß karierten oder gefleckten Pullover getragen haben. Der Mann soll der 90-Jährigen einen dreistelligen Bargeldbetrag geraubt haben.