Mann nach Kollision auf Skipiste in Tirol auf der Intensivstation

In St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) sind am Freitag eine 13-jährige Snowboarderin und ein 54-jähriger Skifahrer auf einer roten Piste kollidiert. Der Mann - er stammt so wie das Mädchen aus den Niederlanden - erlitt eine Hirnblutung und Rippenprellungen. Die Crew des Notarzthubschraubers "Christophorus 4" flog den Verletzten in das Bezirkskrankenhaus St. Johann, wo der Patient laut Polizei auf die Intensivstation verlegt wurde.