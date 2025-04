Mann erlitt bei Ethanol-Explosion in Tirol schwere Verbrennungen

Ein 30-Jähriger hat am Samstag im Tiroler Bad Häring (Bezirk Kufstein) bei einer Explosion von Ethanol lebensgefährliche Verbrennungen erlitten. Ein 25-Jähriger wollte zuvor in einem Wintergarten ein Tischfeuer mit Ethanol aus einer Plastikflasche nachfüllen. Plötzlich explodierte die Flasche in der Hand des Deutschen. Während er sich nur leicht an den Fingern verbrannte, wurde der gegenüber sitzende 30-jährige Landsmann mit brennender Flüssigkeit im Gesicht überschüttet.