Zwei junge Österreicher sollen Anschlag auf Rave in Tirol geplant haben

Konkret sollen die beiden Österreicher den "Rave im Wave" in Wörgl im Visier gehabt haben, der am kommenden Samstag in einem ehemaligen Schwimmbad in der Gemeinde im Bezirk Kufstein stattfindet. Die beiden wurden am 27. bzw. am 28. Februar auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

Hausdurchsuchung

"Bei der im Anschluss durchgeführten Hausdurchsuchung konnten beim 19-jährigen Hauptbeschuldigten diverse Gegenstände gefunden werden, die im Zusammenhang mit der ihnen vorgeworfenen Straftat stehen", hieß es. Der männlich Hauptverdächtige ist weiterhin in Verwahrung, das Mädchen wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Sie gab zu, dass man über den Plan gesprochen habe, bestreitet aber, dass man ihn umsetzen wollte. Der Hauptbeschuldigte ist laut Polizei grundsätzlich geständig, gab jedoch bei seiner Vernehmung an, dass man von der tatsächlichen Umsetzung wieder abgekommen sei.