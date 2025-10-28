Lkw-Unfall auf der A12: Kilometerlanger Stau, eineinhalb Stunden Zeitverlust
Auf der Inntalautobahn ereignete sich heute Morgen ein Unfall. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten. Ein kilometerlanger Stau führt zu erheblichen Zeitverzögerungen.
Zusammenfassung
- Lkw-Unfall auf der A12 bei Innsbruck Ost sorgt für kilometerlangen Stau bis Vomp und blockierte rechte Fahrspur.
- Berge- und Abschlepparbeiten laufen, Zeitverlust laut ÖAMTC/Ö3 mindestens eineinhalb Stunden.
- Auch in Richtung Kufstein, auf der B171 und der A13 kommt es zu Verzögerungen; Lkw-Abfertigung am Grenzübergang Kufstein blockweise.
Dienstagfrüh, gegen 6:20 Uhr, kam auf der Inntal Autobahn (A12) vor der Anschlussstelle Innsbruck Ost in Fahrtrichtung Innsbruck zu einem
Lkw-Unfall im Baustellenbereich.
Zum Unfallhergang ist vorerst nichts Näheres bekannt. Aktuell laufen Berge- und Abschlepparbeiten, die rechte Fahrspur ist blockiert. Der Stau zieht sich kilometerlang bis Vomp zurück. Derzeit muss man laut ÖAMTC bzw. Ö3 Verkehrsservice mit einem Zeitverlust von mindestens eineinhalb Stunden rechnen.
Auch in Fahrtrichtung Kufstein kam es auf der Inntal Autobahn (A12) sowie auf der Ausweichstrecke der Tiroler Straße (B171) zu Verzögerungen. Auch auf der A13 dauert es eine halbe Stunde länger.
Beim Grenzübergang Kufstein werden LKW blockweise abgefertigt.
Kommentare