Lkw-Unfall auf der A12: Kilometerlanger Stau, eineinhalb Stunden Zeitverlust

Dienstagfrüh, gegen 6:20 Uhr, kam auf der Inntal Autobahn (A12) vor der Anschlussstelle Innsbruck Ost in Fahrtrichtung Innsbruck zu einem

Lkw-Unfall im Baustellenbereich.

Zum Unfallhergang ist vorerst nichts Näheres bekannt. Aktuell laufen Berge- und Abschlepparbeiten, die rechte Fahrspur ist blockiert. Der Stau zieht sich kilometerlang bis Vomp zurück. Derzeit muss man laut ÖAMTC bzw. Ö3 Verkehrsservice mit einem Zeitverlust von mindestens eineinhalb Stunden rechnen.