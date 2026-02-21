Lawinenserie in Tirol: Bundesheer rückt zum Assistenzeinsatz aus

Nach der Tiroler Lawinenserie am Freitag mit 33 Einsätzen durch Schneebretter mit vier Toten und zahlreichen medizinischen Versorgungen von Verletzten ist nach Anforderung der Landeswarnzentrale Tirol das Bundesheer Samstagfrüh zum Assistenzeinsatz für die Unterstützung der örtlichen Lawinenkommission ausgerückt.

Durch die ausgerufene Lawinenwarnstufe vier war die Gefahr am Samstag von weiteren Schneewalzen ungebrochen groß.

Der Einsatz sei derzeit für Samstag bis 18.00 Uhr geplant, teilte das Bundesministerium für Landesverteidigung in einer Presseaussendung mit. Vorgesehen seien Erkundungsflüge zur Lagebeurteilung sowie Personentransporte der Bergrettung, die in weiterer Folge Lawinensprengungen und Windenbergungen durchführen soll. Der Hubschrauber AW169 verfüge über moderne Avionik, leistungsstarke Sensorik und eine Rettungswinde und eigne sich daher besonders für Einsätze im hochalpinen Gelände, hieß es.