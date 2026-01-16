Ein Lawinenabgang im Bereich einer Skipiste im Tiroler Ischgl (Bezirk Landeck) hat Freitagvormittag eine tote Person gefordert. Dies sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

Die Pistenrettung hatte den Abgang des Schneebretts zuvor bemerkt. Anschließend begann eine Suchaktion am Lawinenkegel, bei der die betroffene Person letztlich gefunden wurde. Ob sich weitere Wintersportler unter den Schneemassen befanden, war vorerst unklar.