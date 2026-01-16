Toter nach Lawinenabgang bei Tiroler Skipiste: Unklar, ob weitere Opfer
Der Verstorbene wurde im Zuge einer anschließenden Suchaktion gefunden.
Ein Lawinenabgang im Bereich einer Skipiste im Tiroler Ischgl (Bezirk Landeck) hat Freitagvormittag eine tote Person gefordert. Dies sagte eine Polizeisprecherin zur APA.
Die Pistenrettung hatte den Abgang des Schneebretts zuvor bemerkt. Anschließend begann eine Suchaktion am Lawinenkegel, bei der die betroffene Person letztlich gefunden wurde. Ob sich weitere Wintersportler unter den Schneemassen befanden, war vorerst unklar.
Abgang bei der Pardatschgratbahn
Der Sucheinsatz war noch im Gange. Der Lawinenabgang hatte sich laut Exekutive im Bereich der Pardatschgratbahn ereignet. Nähere Informationen, auch zur Identität des Opfers, lagen zunächst nicht vor.
