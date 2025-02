Lawinenabgang in Tirol: Wintersportler verschüttet

Erhebliche Lawinengefahr in Tirol

In dem betroffenen Gebiet herrschte am Montag, wie in weiten Teilen Tirols in höheren Lagen, erhebliche Lawinengefahr, also Stufe 3 der fünfteiligen Skala.

Bei dieser Warnstufe ereignen sich gewöhnlich die meisten Unfälle. In den vergangenen Tagen hatten es im Bundesland mehrere Abgänge mit teils Schwerverletzten gegeben.