Lawineneinsatz in Tirol: Klettersteiggeher nach Abgang vermisst

Ein Lawinenabgang hat sich Samstagvormittag im Bereich des Klettersteigs „Stopselzieher“ zwischen der Zugspitze und der Wiener Neustädter Hütte im Gemeindegebiet von Ehrwald in Tirol (Bezirk Reutte) ereignet.

Eine Person dürfte dabei laut bisher noch nicht gesicherten Informationen verschüttet worden sein, sagte eine Polizeisprecherin. Laut Leitstelle Tirol soll es sich dabei um einen Klettersteiggeher handeln.