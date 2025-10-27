Krypto-Betrug in Innsbruck: Frau verliert fünfstelligen Betrag

Eine 42-jährige Frau aus Innsbruck wurde Opfer eines schwerwiegenden Betrugs mit Kryptowährungen. Ein bislang unbekannter Täter soll die Frau im Zeitraum zwischen dem 26. September und dem 23. Oktober 2025 durch geschickte Manipulation dazu gebracht haben, mehrere Überweisungen in Form von Kryptowährungen zu tätigen.

Dem mutmaßlichen Betrüger gelang es offenbar durch Gewinnversprechungen, das Vertrauen der Frau zu gewinnen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Verdächtige mit Versprechungen hoher Gewinne operiert haben. Die Details der Betrugsmasche sind Teil der laufenden Ermittlungen.