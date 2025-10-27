Tirol

Krypto-Betrug in Innsbruck: Frau verliert fünfstelligen Betrag

Eine 42-jährige Innsbruckerin wurde durch falsche Gewinnversprechen um einen fünfstelligen Betrag in Kryptowährungen betrogen.
27.10.25, 18:26
Eine 42-jährige Frau aus Innsbruck wurde Opfer eines schwerwiegenden Betrugs mit Kryptowährungen. Ein bislang unbekannter Täter soll die Frau im Zeitraum zwischen dem 26. September und dem 23. Oktober 2025 durch geschickte Manipulation dazu gebracht haben, mehrere Überweisungen in Form von Kryptowährungen zu tätigen. 

Dem mutmaßlichen Betrüger gelang es offenbar durch Gewinnversprechungen, das Vertrauen der Frau zu gewinnen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Verdächtige mit Versprechungen hoher Gewinne operiert haben. Die Details der Betrugsmasche sind Teil der laufenden Ermittlungen.

Anzeige nach weiteren Forderungen

Der Betrug flog auf, als die Frau zu weiteren Überweisungen aufgefordert wurde. An diesem Punkt schöpfte das Opfer Verdacht und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Behörden bittet Personen, die möglicherweise ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich zu melden. Gleichzeitig raten die Behörden zur Vorsicht bei Gewinnversprechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen.

