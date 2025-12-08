Tirol

Unfall bei Perchtenlauf: Feuerspucker erleidet schwere Verbrennungen

Eine gruselige Krampus-Maske mit Hörnern, Fell und fletschenden Zähnen ist zu sehen.
Unfall passierte bei Veranstaltung in Tirol. Fell, das ein 22-Jähriger getragen hatte, ging in Flammen auf.
Von Johannes Weichhart
08.12.25, 15:15
Ein Feuerspucker hat Samstagabend bei einem Perchtenlauf im Tiroler Kramsach (Bezirk Kufstein) schwere Verbrennungen erlitten.

Bei der Show hatte der 22-Jährige gegen 19.00 Uhr versehentlich das Fell, das er getragen hat, in Brand gesetzt. Ein anderer Teilnehmer löschte die Flammen zwar rasch mit einem Feuerlöscher, doch der Mann erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und an den Händen. 

Er wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein gebracht, teilte die Polizei am Montag mit. 

