Kraftwerksausbau Kaunertal: Klares Nein bei Volksbefragung

Die Bevölkerung der Gemeinde Pfunds (Bezirk Landeck) hat sich am Sonntag per Volksbefragung mit 84,45 Prozent deutlich gegen den Ausbau des umstrittenen Kraftwerks Kaunertal ausgesprochen. Das gab Bürgermeisterin Melanie Zerlauth am Sonntagnachmittag auf der Website der Gemeinde bekannt.