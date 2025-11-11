Bekannter Tiroler Ex-ÖVP-Klubobmann tot: 14 Jahre an Parteispitze

Der ehemalige ÖVP-Klubobmann im Tiroler Landtag, Klaus Madritsch, ist tot. Der geborene Südtiroler starb im Alter von 82 Jahren, teilte die Tiroler Volkspartei am Dienstag mit. Der Professor für Humanwissenschaften saß fast zwei Jahrzehnte lang im Landesparlament, von 1994 bis 2008 fungierte er als Klubchef.

Tirols Landeshauptmann und ÖVP-Landesparteichef Anton Mattle würdigte Madritsch als Menschen mit "Haltung, klarer Werteorientierung und großem Verantwortungsbewusstsein".