Notruf

Tragödie in Klettergarten: Junger Mann (22) stürzt ab und stirbt

Sein Partner setzte sofort einen Notruf ab, doch der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.
03.05.2026, 07:02

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Bei einem Kletterunfall im Tiroler Längenfeld ist am Samstagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Der 22-Jährige war laut Polizei gemeinsam mit einem 21-jährigen Mann im Klettergarten "Elefantenwandl" unterwegs als er aus bisher unbekannter Ursache abstürzte.

Deutscher beim Klettern in Tirol verunglückt

Sein Partner setzte sofort einen Notruf ab, doch der mit dem Notarzthubschrauber "Alpin 2" gebrachte Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Ermittlungen waren vorerst noch nicht abgeschlossen.

Tirol
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