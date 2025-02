Kind in Tirol von Hund attackiert und verletzt

Ein neunjähriges Mädchen ist Dienstagvormittag in Radfeld (Bezirk Kufstein) von einem Hund am Oberschenkel gebissen und oberflächlich verletzt worden. Das Mädchen war mit seinem zwölfjährigen Bruder am Gehsteig spaziert, als ihnen ein älterer Mann mit seinem angeleinten Hund entgegengekommen war.