Notruf durch Smartwatch: Rennradfahrer gegen Felswand gekracht

Ein 50-jähriger Rennradfahrer ist am späten Donnerstagnachmittag in Kals am Großglockner (Bezirk Lienz) gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Der Sportler war laut Polizei auf der Kalser Landesstraße (L 26) in einer scharfen Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinausgeraten und mit der angrenzenden Felswand kollidiert. Der Notruf wurde durch die Sturzerkennung seiner Smartwatch ausgelöst.