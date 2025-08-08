Notruf durch Smartwatch: Rennradfahrer gegen Felswand gekracht
Der Mann kam auf der Kalser Landesstraße über den Fahrbahnrand hinaus und kollidierte mit einer Felswand. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Ein 50-jähriger Rennradfahrer ist am späten Donnerstagnachmittag in Kals am Großglockner (Bezirk Lienz) gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.
Der Sportler war laut Polizei auf der Kalser Landesstraße (L 26) in einer scharfen Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinausgeraten und mit der angrenzenden Felswand kollidiert. Der Notruf wurde durch die Sturzerkennung seiner Smartwatch ausgelöst.
Der Brasilianer wurde nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Die Kalser Landesstraße war eine Dreiviertelstunde lang gesperrt.
